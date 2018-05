Papa: attenti denaro,vescovi non faraoni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 MAG - Il Papa ha aperto l'assemblea della Cei e ha detto di essere "preoccupazione per quanto riguarda il denaro e la trasparenza. E' una contro-testimonianza parlare di povertà e vivere come un faraone". Il pontefice ha detto che "fa molto male sapere che un ecclesiastico si è fatto manipolare o, peggio, ha gestito in maniera disonesta gli spiccioli della vedova". Poi ha riconosciuto che la Cei "ha fatto e fatto molto sulla via della povertà e della trasparenza ma ancora si può fare un passo in avanti". "Preoccupa la crisi delle vocazioni" che è "il frutto avvelenato della cultura del provvisorio e della dittatura del denaro", ha aggiunto il Papa. Tra le altre motivazioni anche "gli scandali e la testimonianza tiepida", tutti fattori "che allontanano i giovani dalla vita consacrata". Terza preoccupazione espressa dal pontefice la necessità di accorpare le diocesi: "E' un argomento che si trascina da troppo tempo, penso sia giunta l'ora di concluderlo al più presto", ha detto Papa Francesco.