Mondo mezzo: 20 a giudizio, una condanna

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Venti rinvii a giudizio e una condanna ad un anno di reclusione in abbreviato. E' quanto deciso dal gup di Roma, Monica Ciancio in uno dei filoni dell' inchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, che inizierà il prossimo 19 settembre, tra gli altri l'ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio, l'ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e il ras delle coop Salvatore Buzzi. Contestati vari episodi, tra il 2011 ed il 2014, di corruzione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio e finanziamento illecito. La condanna riguarda Emilio Gammuto, collaboratore di Buzzi, a cui già sono stati inflitti tre anni nel filone principale. Nell'inchiesta sono coinvolti gli imprenditori Fabrizio Amore e Flavio Ciambella, Fabio Tancredi, ex direttore del Dipartimento Tutela del Verde-Protezione civile di Roma Capitale. A processo anche Giampaolo Cosimo De Pascali, appuntato dei cc e all'epoca dei fatti in servizio all'Ufficio direzione Sovrintendenza centrale Servizi di Sicurezza.