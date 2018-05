Cagliari,atto vandalico al Teatro Lirico

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Atto vandalico ai danni della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari: danneggiate a picconate le porte di tre uffici. L'episodio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia che si sta occupando del caso, è avvenuto durante la notte. Qualcuno si è introdotto all'interno del Teatro in via Sant'Alenixedda. I malviventi hanno raggiunto velocemente l'ultimo piano della struttura rivolgendo la loro attenzione agli uffici. Non hanno portato via nulla, ma hanno preso a picconate le porte, poi sono fuggiti.

L'atto vandalico è stato scoperto questa mattina, alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e poco dopo gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi a caccia di indizi utili ad individuare gli autori dell'azione.

I responsabili della Fondazione hanno presentato una formale denuncia in Questura.