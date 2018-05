Tassista violenta prostituta a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Un tassista che lavora a Milano e vive nel Pavese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di una prostituta che esercita nella zona di San Siro. L'uomo, un 45enne, è stato prelevato a casa, a Cura Carpignano (Pavia), dove vive con la moglie e dove gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Secondo le indagini il tassista, l'altra notte, ha concordato una prestazione con una romena di circa vent'anni in via Salmoiraghi. Quando i due si sono appartati, alla richiesta della prostituta di utilizzare un profilattico, l'uomo l'ha aggredita e costretta a un rapporto sessuale, prima di rapinarla e scaraventarla giù dal taxi. Le indagini si sono concentrate nella zona del Qt8 fino a quando una ragazza ha notato l'auto e ha segnalato la targa. Le indagini proseguono per capire se l'uomo possa aver commesso altre aggressioni analoghe.