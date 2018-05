Agguato a in centro a Brindisi,un ferito

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Spari, la scorsa notte, nel pieno della movida di Brindisi: un 23enne, Yuri De Paola è stato raggiunto al fianco da un colpo di pistola sparato da due persone in moto nei pressi di via Casimiro, non lontano da pub ancora aperti nel centro storico della città. L'agguato si è verificato poco più tardi della mezzanotte. De Paola è stato raggiunto al fianco: il proiettile è entrato e poi uscito, il 23enne è stato condotto in ospedale, non sembrerebbe versare in gravi condizioni. Era a piedi quando è stato colpito. I poliziotti, sul posto, hanno trovato 3 bossoli cal.7.65. A quanto ricostruito avrebbero agito almeno due persone a bordo di un Beverly grigio. La vittima è un dipendente di un fast food che si trova all'interno del centro commerciale Brin Park.