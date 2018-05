Diffusa fotografia del detenuto evaso

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Il Dap ha diffuso la fotografia del detenuto del carcere di Opera evaso durante un ricovero all' ospedale Fatebenefratelli di Milano - Ben Mohamed Ayari Borhane, tunisino, 43 anni - che è stata subito messa a disposizione delle forze dell'ordine per le ricerche. Il Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria ha anche diffuso il numero 06 66529302 del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria da chiamare in caso di avvistamenti dell'evaso.

Numero che va ad aggiungersi a quelli delle altre forze dell' ordine.