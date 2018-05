Contratto: 48mila alloggi occupati

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - I dati sulle occupazioni abusive indicano che esistono circa 48.000 alloggi detenuti illegalmente in Italia e nei confronti degli occupanti abusivi "è necessario velocizzare le procedure di sgombero attraverso l'azione ferma e tempestiva qualora non sussistano le condizioni di necessità certificate". Lo indica il contratto di Governo M5S-Lega.

Il documento rileva che "non esiste un catasto delle abitazioni occupate. Molte, infatti, appartengono all'edilizia pubblica; una minima parte sono invece di privati e questo ha reso più difficile censirle".

L'accertamento dello stato di necessità, secondo il contratto, "è di competenza dell'Azienda sanitaria locale e dei Servizi sociali territoriali. Le sole condizioni di difficoltà economiche - si sottolinea - non possono mai giustificare l'occupazione abusiva". Inoltre, viene aggiunto, "gli occupanti abusivi stranieri irregolari vanno rimpatriati".