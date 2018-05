A Napoli magliette "miniboss" per bimbi

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Dopo le magliette con la scritta "Narcos" a Napoli arrivano anche quelle con le scritte "miniboss" e "overdose". A renderlo noto sono il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico di RadioMarte Gianni Simioli. "Come può un genitore comprare una maglietta per suo figlio con scritte del genere?", si chiedono Borrelli e Simioli che aggiungono: "sembra quasi che si augurino un futuro da boss o un'overdose per i loro figli". (ANSA).