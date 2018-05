Spray urticante a scuola:evacuati in 600

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Oltre 600 persone tra studenti e personale sono state evacuate da una scuola di Villafranca (Verona) e 11 di loro ricoverate in via precauzionale in ospedale per forti irritazioni respiratori e agli occhi, a causa dell'utilizzo di un gas urticante all'interno dell'istituto.

Sette persone sono state portate all'ospedale di Bussolengo (Verona) e quattro a Verona all'ospedale di Borgo Trento - secondo quanto riferito dai sanitari del Suem 118 - dopo che l'allarme era stato lanciato dal personale della scuola. E' il secondo caso del genere nel veronese, dopo quello accaduto l'11 maggio scorso all'Istituto superiore statale "Maria Curie" di Bussolengo (Verona), che aveva causato lo sgombero di 500 persone e 23 ricoveri.