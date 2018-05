Rogo di 9 furgoni a Modena, pare doloso

(ANSA) - MODENA, 17 MAG - È con ogni probabilità di origine dolosa l'incendio che questa mattina alle cinque, a Modena, ha distrutto nove furgoni che erano parcheggiati in un'area deposito di un'azienda che si occupa di trasporti. Il fatto è avvenuto tra le vie Belgio e Cavazza, nella zona industriale. Ad indagare è la squadra mobile della polizia di Stato; anche se non sono stati trovati inneschi, per il momento tutto lascia pensare che l'incendio sia avvenuto per volontà di qualcuno.

Sul posto anche quattro mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Non si sono registrati feriti.