Polizia nelle scuole con 'Il mio diario'

(ANSA) - CUNEO, 17 MAG - "Vogliamo avvicinare i ragazzi al tema della legalità, del rispetto delle regole, e vogliamo farlo cominciando dai più piccoli". Il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha presentato così alla scuola elementare Einaudi di Cuneo 'Il mio diario', l'agenda della legalità distribuita in 50 mila copie agli alunni di quarta elementare di tutta Italia.

"Ogni anno scegliamo delle scuole a cui destinare i diari - ha spiegato Gabrielli - E' una collaborazione fra il dipartimento di Pubblica sicurezza e il ministero dell'Economia, che la sostiene", oltre al ministero dell'istruzione.

"Attraverso uno strumento attuale, come appunto il diario, vogliamo avvicinare i ragazzi alla legalità in modo giocoso - spiega -. A loro ragazzi consiglio di studiare, perché sono convinto che solo la conoscenza rende i cittadini liberi e consapevoli e questi sono i migliori compagni di strada per le forze di polizia in un paese democratico".

Tra i testimonial dell'iniziativa, a Cuneo, Gianluigi Buffon.