Lite dopo alcol e coca, ucciso a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Omicidio la scorsa notte a Milano: un giovane, William Lorini, di 21 anni, è stato ucciso la scorsa notte - in base a una prima ricostruzione della polizia - da un amico, Marco Villa, di 27, per una lite scoppiata in strada dopo una serata ad alcol e cocaina. Villa, che era insieme alla propria compagna, ha accoltellato all'addome Lorini, che ha tentato inutilmente di difendersi con una livella. Trasportato all'ospedale San Raffaele il giovane è morto poco dopo il ricovero. Marco Villa è stato arrestato.