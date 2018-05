Furti in Piemonte, smantellata banda

(ANSA) - ASTI, 17 MAG - Agivano di notte, tra le province di Asti e di Cuneo, prendendo di mira condomini e palazzi con garage interrati. Sono 136 i furti, tra gennaio e aprile, di cui è accusata la banda smantellata oggi dai carabinieri. Sette le misure cautelari eseguite nell'ambito dell'indagine coordinata dal pm di Asti Simona Macciò. In cinque sono finiti in carcere, mentre nei confronti di altri due è stato disposto l'obbligo di dimora; gli indagati, in tutto, sono dodici: italiani, ma anche albanesi e marocchini.

La banda è accusata del furto di sette auto, decine di biciclette, attrezzature da carpenteria e giardinaggio, ma anche generi alimentari. Articoli, per un valore complessivo di circa 100mila euro, che poi rivendevano in tre garage del centro di Asti o al Balon di Torino, il mercato delle Pulci di Porta Palazzo. Gli autori dei colpi, tutti disoccupati, prima di entrare in azione erano soliti consumare cocaina e hashish. Uno di loro gestiva una officina meccanica illegale.