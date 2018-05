Camorra:ordinanza per 6,anche due medici

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Il Centro Operativo Dia di Napoli sta eseguendo un'ordinanza di custodia nei confronti di due fratelli, Luigi e Antonio D'Ari, entrambi medici, uno anestesista e l'altro chirurgo estetico, in servizio in due cliniche private nonché di Domenico Mollica (cognato dell'ex capo clan Carlo Lo Russo, oggi collaboratore di giustizia), titolare di una agenzia d'affari. La misura restrittiva, fa sapere la Dia, ha riguardato anche Adriana Lo Russo, coniuge di Mollica e sorella di Carlo, e altre due persone.I fratelli D'Ari si rendevano prima disponibili a proteggere gli interessi dei titolari di attività di ristorazione, detenuti e sotto processo, acquisendone i ristoranti e divenendo vittime di estorsione dei Lo Russo, per poi fare affari con i fiduciari dell'organizzazione. I due medici sono gravemente indiziati del reimpiego, nella ristorazione, di denaro proveniente da attività illecite, insieme con Domenico Mollica e con Mariano Torre, oggi collaboratore di giustizia.