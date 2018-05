Abusi sessuali su 16enne, 2 a giudizio

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Il gup del Tribunale di Bari Antonio Diella ha rinviato a giudizio i due uomini accusati di aver abusato sessualmente per un anno e mezzo di una 16enne barese.

Il processo nei confronti del 69enne Francesco Cassano e del 45enne Michele Armenise, accusati di violenza sessuale pluriaggravata, inizierà il prossimo 10 luglio dinanzi ai giudici della seconda sezione collegiale del Tribunale di Bari.

Le violenze sulla 16enne si sarebbero consumate fino all'agosto 2017, quando i due sono stati arrestati. Stando alle indagini di Carabinieri e Polizia municipale, coordinate dal pm Simona Filoni, gli abusi sarebbero avvenuti in diversi luoghi della città, dal retrobottega gestito dal più anziano dei due, ad un garage, dalla campagna dell'altro ad una cabina della spiaggia barese San Francesco, nel periodo in cui la struttura balneare era chiusa.