Vola nel dirupo,77enne morto in montagna

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Incidente mortale in montagna, in Alta Val Venosta, in Alto Adige. La vittima è un pensionato 77enne, Hubert Blaas di Malles, scivolato durante un'escursione su un sentiero del monte Aslago, a 1.600 metri di quota, nella zona di Planol, località sopra Malles.

L'uomo è caduto nel dirupo, precipitando per oltre 50 metri nel vuoto. L'impatto è stato letale: quando le squadre del soccorso alpino sono giunte sul posto per l'escursionista non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato recuperato e ricomposto nella cappella mortuaria del paesino venostano.