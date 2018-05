Peschereccio affonda a Trani, no feriti

(ANSA) - TRANI, 16 MAG - Un peschereccio è affondato all'alba nel porto di Trani dopo una collisione con un'altra imbarcazione, avvenuta al largo. I due pescherecci sono riusciti a rientrare in porto dove, quello danneggiato, con uno squarcio sulla parte destra, a prua, è andato a fondo. Gli uomini dell'equipaggio dei due pescherecci sono rimasti illesi nell'incidente, sul quale sta cercando di fare chiarezza la Capitaneria di porto, intervenuta anche per soccorrere imbarcazioni e pescatori. Sul posto sono giunti anche polizia e carabinieri. Sono in corso le operazioni di recupero del natante.