Passa col rosso usando un lampeggiante

(ANSA) - MODENA, 16 MAG - Un 49enne italiano è stato denunciato dai carabinieri di Pavullo, nell'Appennino Modenese, perché sorpreso alla guida di una Bmw M4, che procedeva ad alta velocità proprio nel paese, con un lampeggiante blu di quelli in uso alle forze dell'ordine. L'auto del 49enne era seguita da altri due veicoli di suoi conoscenti. I tre mezzi si sono resi protagonisti di numerosi sorpassi e hanno 'bruciato' un semaforo che in quel momento era rosso. Oltre alla denuncia per l'utilizzo del lampeggiante, nei confronti del solo 49enne, tutti e tre i conducenti saranno multati per le infrazioni al codice della strada.