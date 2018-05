Stamina, Procura 'Vannoni a giudizio'

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Nuova richiesta di rinvio a giudizio per Davide Vannoni, padre del cura Stamina. Lo ha chiesto la Procura di Torino in un nuovo filone di indagine sulla metodica. L'udienza preliminare si aprirà a luglio. Gli accertamenti sono legati all'applicazione della terapia in Georgia. A quanto si è appreso, oltre a Vannoni ci sarebbero altri due indagati.

Nell'aprile dello scorso anno, Vannoni era stato arrestato dai carabinieri del Nas di Torino perché accusato di avere ripreso a Tblisi l'attività di Stamina, per la quale aveva patteggiato una pena a un anno e dieci mesi, con la condizionale, impegnandosi a rinunciare a qualsiasi iniziativa che gli permettesse di proseguire l'applicazione della controversa terapia.