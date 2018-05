Pozzuoli, tensioni durante sgombero case

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Tensioni stamattina a Pozzuoli (Napoli) dove le forze di polizia, in assetto antisommossa, sono in stato di allerta per lo sgombero di alcune abitazioni fatiscenti che si trovano via Generale Dalla Chiesa, nella zona di Arco Felice, lungo la direttrice Domitiana.

Si tratta di abitazioni dove è presente anche amianto, installate dopo il terremoto del 1980, dove alloggiano alcuni gruppi familiari. Durante lo sgombero della prima abitazione, uno degli occupanti si è sentito male. E' stato chiamato il 118, per lui niente di grave.

Una ventina di persone ha cercato di impedire lo sgombero che, dopo qualche attrito, ha preso comunque il via. Quelle stesse persone, però, con il volto coperto da sciarpe e armati di mazze, si è allontanato da via Dalla Chiesa e secondo la Polizia, potrebbero ora prendere di mira, per ritorsione, i siti istituzionali della città flegrea che le forze dell'ordine stanno ora preventivamente presidiando. Lo sgombero sta andando avanti secondo la tabella di marcia.