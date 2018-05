Incendi: sequestrati alcuni boschi

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 15 MAG - La Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto il sequestro di alcune superfici boscate interessate durante l'estate dello scorso anno da numerosi incendi. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri forestali, é stato emesso dal Procuratore, Eugenio Facciolla, e dal pm Flavio Serracchiani nell'ambito dell'inchiesta in corso per accertare le responsabilità collegate agli incendi.

Nei giorni scorsi un altro sequestro aveva riguardato un bosco di pino d'Aleppo nel territorio di Amendolara interessato da un incendio nel luglio dello scorso anno. I carabinieri forestali delle Stazioni di Oriolo e Trebisacce, durante gli accertamenti, rivennero sul posto un ordigno utilizzato per innescare le fiamme.

Il provvedimento di sequestro è stato emesso per finalità probatorie, impedire cioè che possano essere apportate modifiche o manomissioni delle tracce e dei luoghi in cui si sono verificati gli incendi.