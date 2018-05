In permesso con la '104' era in vacanza a Dubai, denunciato

Usufruiva di permessi e congedi straordinari dal lavoro per assistere l'anziana madre ma secondo le indagini della Gdf di Erba (Como) l'uomo - dipendente di una scuola pubblica - proprio in quei giorni era a Dubai in vacanza. La Guardia di Finanza lo ha denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il dipendente era assente dal lavoro grazie a permessi e congedi (legge 104/92 e d.lgs. 151/2001) e per la Gdf stava partecipando con la famiglia a un viaggio organizzato a Dubai. Un ulteriore riscontro all'accusa è stato acquisito dai finanzieri presso l'agenzia che ha organizzato il pacchetto vacanze.