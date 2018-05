Expo: a Milano verso processo unico

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Si va verso la riunione in un unico processo del procedimento a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, accusato di falso per la presunta retrodatazione di due verbali della commissione giudicatrice dell'appalto per la Piastra dei servizi, con quello a carico del coimputato Angelo Paris, ex manager Expo anche lui accusato di falso, e di altri imputati, già fissato per il 7 giugno.

Oggi nella prima udienza del processo a Sala il sostituto pg Massimo Gaballo ha chiesto la riunificazione con l'altro filone (la difesa si è rimessa alla valutazione del Tribunale) e il giudice Maria Teresa Guadagnino ha trasmesso gli atti al presidente del Tribunale Roberto Bichi per la decisione sulla riunione. E ha rinviato per comunicare il provvedimento al prossimo 29 maggio. Il 7 giugno, poi, i due procedimenti verranno riuniti formalmente. Sala è stato già prosciolto in udienza preliminare dall'accusa di abuso d'ufficio, mentre è stata chiesta l'archiviazione per la presunta turbativa d'asta.