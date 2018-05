Contrabbando di sigarette, 14 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Una banda criminale dedita al contrabbando di sigarette provenienti dall'Est Europa è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Caserta che stamattina, con cento uomini, ha arrestato 14 persone e sequestrato la base dell'organizzazione, gli automezzi utilizzati per il trasporto delle 'bionde' e i veicoli impiegati per la scorta. Le sigarette erano destinate prevalentemente al mercato napoletano. I finanzieri sono entrati in azione tra l'hinterland di Napoli e i rioni Scampia e Sanità del capoluogo partenopeo. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Il gip ha disposto quattro arresti in carcere e dieci ai domiciliari. I dettagli del blitz saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11,30 nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. (ANSA).