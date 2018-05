Coda 30 minuti al Traforo Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 15 MAG - Una coda di 30 minuti si è formata sul versante italiano del Traforo del Monte Bianco, in direzione Francia, dopo una chiusura dell'impianto di circa 20 minuti dovuta a una segnalazione di presenza di fumo, rivelatasi un falso allarme. Per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A5 in direzione Monte Bianco è stata disposta l'uscita obbligatoria a Courmayeur Sud.