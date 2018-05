Studenti destra aggrediti da collettivi

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - Tre militanti di Azione Universitaria sono stati aggrediti questa mattina da un gruppo di studenti dei collettivi, al polo universitario di scienze sociali di Novoli a Firenze. Uno di loro ha riportato la frattura dello sterno. A colpirlo sarebbero stati due giovani, poi identificati dalla digos e che saranno denunciati per lesioni. Secondo quanto ricostruito, i militanti di Azione universitaria avevano allestito un banchetto nell'ambito di un'iniziativa di protesta contro lo sciopero dei docenti, quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi dei collettivi universitari. Ne è nata prima una lite verbale, sfociata poi in aggressione fisica. Il giovane rimasto ferito è stato colpito a volto e torace. Dopo l'episodio si è presentato al pronto soccorso, dove gli è stata riscontrata la frattura dello sterno, guaribile in 20 giorni.

"Quanto accaduto oggi a Novoli è gravissimo - afferma il parlamentare di Fdi Giovanni Donzelli - il rettore garantisca la libertà negli spazi dell'Università oppure si dimetta".