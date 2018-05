Sequestrano loro figlio, arrestati

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Sono stati arrestati i genitori, lui 53 anni lei 49, che venerdì scorso a Torino hanno rapito il figlio di sette anni dalla comunità a cui era stato affidato dal Tribunale dei Minori. La coppia simpatizza per un movimento, attivo su internet, che non riconosce l'autorità dello Stato e le sue leggi.

Il tribunale li aveva giudicati incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale e, per questo motivo, aveva affidato il bambino - uno dei loro sette figli, tre dei quali maggiorenni - ad una comunità.