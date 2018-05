Ritrovato antico libro miracoli Madonna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Nelle pagine di quel libro del 1592 c'erano le testimonianze dei miracoli della Madonna di Bonaria, i racconti di chi aveva visto arrivare il simulacro della Madonna a Cagliari. Ma quelle pagine, fragili e preziose, da diversi anni potevano essere sfogliate solo da un appassionato che in qualche modo ne era venuto in possesso. Oggi quel documento fondamentale per la collettività cagliaritana e non solo, è nuovamente disponibile a tutti. I militari della Tutela patrimonio culturale hanno recuperato e restituito alla diocesi di Cagliari l'antico documento contenente il processo canonico intitolato "Informacion recebida sobre la invencion y milagros de la Santa imagen de la santissima virgen de buenayre", unitamente alla traduzione in italiano di fine 800 e inizio 900 con cui l'Arcidiocesi di Cagliari riconobbe ufficialmente la storia e i miracoli attribuiti alla statua di Nostra Signora di Bonaria.