Operaio muore in un cantiere nautico

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 MAG - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere nautico alla Spezia. Secondo quanto appreso, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da una pesante lastra metallica. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e gli ispettori della Asl.

L'incidente è avvenuto nel cantiere navale di Pertusola, del Gruppo Antonini. La vittima è un cittadino croato di 56 anni, che secondo gli inquirenti era dipendente di una ditta in subappalto, e stava lavorando all'ampliamento di una banchina.

Secondo quanto appreso dai carabinieri, la lastra potrebbe essersi sganciata da una gru.