Niente nozze per il padre di Meghan, imbarazzo Kensington Palace

Imbarazzo a Kensington Palace per l'annuncio dell'inatteso forfait in extremis del padre di Meghan Markle, Thomas, alle nozze di sabato 19 fra l'attrice americana e il principe Harry al castello di Windsor. La corte britannica ha commentato stasera la decisione, rimbalzata dal Messico, dove Thomas Markle vive, chiedendo "rispetto e comprensione" sia per i due sposi, e per quello che viene definito "il momento personale" di Meghan, sia per "la situazione difficile" del padre dell'attrice.



Nessun riferimento nella nota di Kensington Palace al presunto malessere cardiaco che Thomas Markle avrebbe avuto secondo alcuni siti "alcuni giorni fa" e che del resto non viene indicato neppure da lui come il vero motivo dell'improvvisa rinuncia ad accompagnare la figlia all'altare. Rinuncia che Bbc attribuisce semmai alla figuraccia delle foto cedute dall'uomo a un tabloid della prova del suo abito da cerimonia. "Non voglio imbarazzare Meghan" ulteriormente, ha ammesso lo stesso Markle alla stampa messicana.