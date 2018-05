Droga, due latitanti presi in Albania

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAG - I carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato a Durazzo e Lezhe, in Albania, due cittadini albanesi latitanti da anni, Keci Astrit e Sufja Shkelqim, nei cui confronti era stato emesso un ordine di arresto per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono arrivati al termine di una lunga indagine coordinata dalla Dda di Trieste, in collaborazione con l'Antidroga, l'ufficio di collegamento della polizia albanese a Bari e il Servizio cooperazione internazionale di polizia (Scip). I due sono albanesi stati sorpresi in residenze protette, utilizzate per nascondere la loro presenza in Albania: dal 2006 si erano rifugiati nell'area per sottrarsi alla cattura al termine di una serie di indagini condotte tra il 1998 e il 2006 e provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie di Milano e Rimini.