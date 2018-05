Della Valle, 'progetto' case definitive

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - "Le imprese importanti investano nei territori marchigiani colpiti dal sisma". Il mantra ripetuto dall'inizio dell'emergenza sisma nelle Marche da Diego Della Valle, già concretizzato da Tod's con la nuova fabbrica costruita in dieci mesi e attiva ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), potrebbe realizzarsi a breve. "Tra un mesetto - ha detto Della Valle durante lo Your Future Festival dell'Università Politecnica delle Marche - porterò altri imprenditori: vorrei che investissero per produrre da quelle parti in una regione toccata dalla tragedia del terremoto". L'imprenditore ha accennato a un 'progetto' per costruire "abitazioni tipo, definitive, in tempi rapidi che possano servire alle persone per abitarci per sempre". Il presidente della Tod's ha ricordato l'impegno della sua azienda a realizzare una "piazza coperta" per tornare a riunire le persone a Serravalle del Chienti dopo il sisma del 1997.