Dal Leonka strisce blu diventano rosa

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le righe blu di via Watteau, sede dello storico centro sociale milanese Leoncavallo, sono state dipinte di rosa. La denuncia è del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina.

"L'iniziativa del centro sociale - secondo l'esponente leghista - è stata organizzata con l'evidente obiettivo di mascherare la sosta, esentando dal pagamento chi mette a ferro e fuoco il quartiere ogni weekend. Chiediamo all'Assessore Granelli di far ridipingere subito le strisce per la sosta ripristinando il colore blu e al Comune di arrestare la trattativa di regolarizzazione di un centro sociale che non solo non osserva le leggi".

"Abbiamo inoltre inviato una PEC al sindaco - ha concluso - per chiedergli di aprire un contenzioso legale con il centro sociale, come avverrebbe per qualsiasi altro cittadino, così da dimostrare che le regole devono valere ugualmente per tutti. O forse la sinistra preferisce fare favoritismi".