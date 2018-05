Alpini: Trentino, 250.000 in treno

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Le ferrovie da venerdì a domenica hanno trasportato circa 250.000 passeggeri in arrivo e in uscita da Trento, dalla linea del Brennero, dalla Trento-Malé e dalla Valsugana. Il trasporto urbano su gomma ha portato 120.000 passeggeri da venerdì a domenica, in una città che conta 117.997 abitanti. Il servizio extraurbano circa 40.000 passeggeri venerdì e 40.000 tra sabato e domenica. Ieri 400 bus delle sezioni di alpini sono andate via dalla città. I dati sono stati diffusi dalla Provincia di Trento, dopo una riunione della sala operativa della protezione civile locale, terminato il lavoro per l'adunata nazionale degli alpini a Trento, che si è chiusa ieri.

Senza problemi particolari, viene riferito, è stato gestito l'afflusso di persone alla stazione dei treni di Trento, evitando un affollamento eccessivo dei binari. A rinforzo del trasporto su rotaia sono stati impiegati bus navetta.

A servirsi dei presidi sanitari nei giorni dell'adunata sono state 465 persone, di cui 60 trasferite in ospedale.