Rubata Alfa iscritta alla Mille Miglia

(ANSA) - BRESCIA, 13 MAG - Nella notte è stata rubata a Brescia un'auto che avrebbe dovuto partecipare alla Mille Miglia storica, al via mercoledì. Si tratta di una Alfa Romeo 6C 2500 cabriolet che era parcheggiata all'esterno dell'hotel Noce a Brescia. Era già stata registrata per il via della Mille Miglia e il tedesco Jeroen Branderhorst sarebbe dovuto partire con il numero 115. Potrebbe trattarsi di un furto di commissione visto il valore elevato della vettura storica.