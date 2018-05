Muore carbonizzato dentro l'auto

(ANSA) - SASSARI, 13 MAG - E' morto carbonizzato dentro l'auto che si è incendiata dopo essersi ribaltata per avere urtato violentemente contro un pilastro di una galleria all'ingresso di Sassari. E' quanto accaduto questo pomeriggio al conducente di una Seat Arona che stava transitando sulla strada tra Sassari e Alghero, alle porte del capoluogo del Nord Sardegna.

Ancora non si conoscono né le generalità dell'autista né la dinamica dell'incidente. Si sa solo che sulla zona, in quel momento, si era abbattuto un violento acquazzone. Da quanto si è appreso non ci sarebbero altre vittime all'interno del mezzo incendiatosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, gli agenti della polizia locale e i carabinieri, per i rilievi di rito.