A settembre riapre l'abbazia Nonantola

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Riaprirà 16 settembre l'Abbazia di San Silvestro a Nonantola, pesantemente danneggiata dal sisma del 2012. Lo ha annunciato la Diocesi di Modena e Nonantola che, a quasi sei anni dal terremoto che devastò la pianura emiliana, nel settimanale diocesano 'Nostro Tempo', in edicola con Avvenire, ha fatto il punto sulla ricostruzione dei luoghi di culto.

L'Abbazia è l'edificio più noto, restaurato con un finanziamento di un milione e 125 mila euro, ma sono oltre cento, nell'area della diocesi, gli interventi su chiese, canoniche e altri edifici parrocchiali.

A febbraio si prevede la conclusione del cantiere alla Pieve Matildica di Sorbara (un milione e 132mila euro). Entro il maggio del prossimo anno si dovrebbero completare i lavori alla chiesa di Sant'Egidio a Cavezzo (finanziamento di 3 milioni e 312mila euro). È in fase di stesura la procedura di gara per l'assegnazione dei lavori per il Duomo di Finale Emilia, con un importo di 4 milioni e 750mila euro: i lavori potrebbero partire a ottobre.