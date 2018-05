Sequestro da 1 mln alla 'maga dei rolex'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La chiamano "la maga dei Rolex" per la capacità di far sparire orologi di grande valore senza essere scoperta. Oggi la polizia ha sequestrato beni per oltre un milione di euro a Mariapiera Pesce, una 54enne milanese di origine sinti con una lunga fedina penale in cui compaiono denunce già nel 1978. Già con sorveglianza speciale e agli arresti domiciliari, nei confronti della Pesce è stata svolta un'indagine di tipo patrimoniale al termine della quale gli agenti dell'Anticrimine hanno sequestrato due ville a Brugherio (Monza e Brianza) che erano attualmente in vendita per 700mila euro (con rubinetteria dorata), 50mila euro trovati sui conti e relativi alla vendita di un bar a Brugherio, terreni a Cologno Monzese e Monza, un'auto del valore di circa 30mila.