Minaccia lucciola, denunciato 80enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 MAG - Per appagare la sua 'passione', ancora ardente nonostante l'età, non ha esitato a rivolgersi a una prostituta pretendendo dietro la minaccia di un coltello una prestazione. Protagonista della vicenda un pensionato 80enne denunciato dai Carabinieri per tentata violenza sessuale e minaccia aggravata.

A quanto accertato dai militari l'uomo è un cliente affezionato della lucciola, una 45enne cinese che si prostituisce in casa nel quartiere Santa Croce a Reggio Emilia.

Alla richiesta della prostituta di un pagamento anticipato, il pensionato - senza soldi - ha tirato fuori un coltello intimandole di spogliarsi. La donna, dopo essersi denudata parzialmente, è fuggita da casa e chiudendo la porta dall'esterno. Al loro arrivo i Carabinieri hanno bloccato l'uomo: l'anziano si è giustificato precisando che avrebbe perso la ragione alla richiesta della somma anticipata in quanto, pur senza soldi, avrebbe pagato la prostituta come le precedenti 150 prestazioni sessuali a pagamento ricevute in passato.