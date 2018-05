Rubano cavi, strada senza illuminazione

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Rubano i cavi di rame dai tombini e la strada rimane al buio: è successo nella zona di Marianella-Chiaiano di Napoli. All'imbrunire i residenti di piazza Sant' Alfonso Maria dei Liquori si sono accorti che i lampioni non si erano accessi.

Hanno chiesto l'intervento dei tecnici che, giunti sul posto, si sono resi conto che i ladri avevano tagliato e portato via oltre duecento metri di cavi di rame dell'illuminazione pubblica e anche sei trasformatori. I tecnici della società si sono messi al lavoro per riallacciare i lampioni alla rete elettrica. Sul furto di rame sta indagando la Polizia di Stato. (ANSA).