Niente quiz Invalsi in molte scuole

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - In molte classi delle scuole elementari di Cagliari, Sestu, Quartu, Budoni, Arzana e altri centri oggi niente quiz Invalsi di matematica. È l'effetto dello sciopero-boicottaggio promosso da Cobas in tutta l'isola per protestare contro le prove ministeriale somministrate in tutta Italia per testare le abilità degli studenti. La giornata di protesta è diventata anche un sit in davanti al consiglio regionale con bandiere e striscioni. Alla manifestazione hanno aderito anche Caminera noa, Unione degli studenti e altre associazioni.

"Siamo al quinto sciopero dell'anno scolastico - spiega Nicola Giua, segretario Cobas per la scuola - e la adesione alla protesta con il mancato svolgimento di molte prove testimonia che le famiglie sono con noi. Stiamo parlando di standardizzazione della didattica: stiamo imitando in ritardo i modelli anglosassoni. Ma all'estero stanno già tornando indietro". Non solo Invalsi. "È una protesta anche contro il dimensionamento scolastico".