Lettera minacce a 'parroco dei migranti'

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 11 MAG - Una nuova lettera di insulti e minacce, dopo quella del maggio 2017, è stata recapitata nei giorni scorsi al parroco della chiesa di Sant'Antonio delle Gianchette a Ventimiglia, don Rito Alvarez.

Il tenore della missiva è lo stesso di quella precedente e riguarda l'ospitalità ai migranti che don Rito ha offerto aprendo le porte della parrocchia. Sul caso sta ora indagando la polizia. Don Rito non commenta l'accaduto. Il vescovo diocesano Antonio Suetta, comunque, ha già deciso il trasferimento per la prossima estate del sacerdote nella parrocchia di San Biagio, in val Crosia.