Incendi a centraline treni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - Due incendi ad altrettante centraline elettriche ferroviarie in Trentino sono stati appiccati nella notte. È accaduto tra le 3.30 e le 4, a poche ore dunque dalla prima giornata dell'adunata nazionale degli alpini, a Trento, che inizia oggi.

Sugli episodi, per i quali non ci sono rivendicazioni, indaga la Digos della polizia. Hanno riguardato uno la linea del Verona-Brennero, a Lavis, l'altro quella della Valsugana, a Villazzano di Trento.