Fatture false, chiesto processo T.Renzi

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - La procura di Firenze ha fatto richiesta al gip di rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di emissione di fatture false da parte di loro aziende. Chiesto il processo anche per l'imprenditore pugliese degli outlet, Luigi Dagostino, che deve rispondere delle stesse accuse più di un'altra per truffa.