Abusi su nipotina, condannati i nonni

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Assolti nel processo di primo grado, due coniugi residenti nella Bassa reggiana sono stati condannati in appello, a Bologna, per violenza sessuale sulla nipotina minorenne. Lo riporta l'edizione odierna del Resto del Carlino di Reggio Emilia.

Due anni e tre mesi di reclusione per il nonno, un anno e otto mesi per la nonna. Una condanna decisa dai giudici nonostante l'accusa avesse chiesto l'assoluzione. I fatti risalgono al 2010. Il nonno è stato accusato di aver molestato la minore; la moglie, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata a conoscenza dei fatti e non avrebbe fatto nulla per impedirli.

Tutto era partito dalla denuncia sporta dalla madre della piccola.