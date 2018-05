Turisti stranieri, spesi 39,1 mld

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - I visitatori internazionali giunti in Italia nel 2017 hanno speso 39,1 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più (+7,7%) dell'anno precedente (36,4 mld). Sono stati però in aumento anche i consumi dei turisti italiani all'estero, 24,5 mld, contro il 22,5 del 2016. Cifre che vedono il saldo netto della bilancia turistica in Italia positivo per 14,6 mld, in crescita del 5,7% sul 2016 (13,8 mld). Sono i dati presentati oggi a Venezia dal Ciset durante la conferenza su "L'Italia e il turismo internazionale".