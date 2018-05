Poggioreale, al via processo su pestaggi

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Un sit-in di protesta nel piazzale tra il carcere di Poggioreale ed il nuovo palazzo di giustizia è stato organizzato stamane da un'associazione che riunisce ex detenuti campani, in occasione della prima udienza del processo a carico di 12 agenti penitenziari accusati di presunte violenze commesse nella cosiddetta 'Cella zero'.

''Siamo qui - ha spiegato Pietro Ioia, responsabile dell'associazione - perchè questo processo iniziato oggi già puzza di prescrizione. Qui dentro - ha detto indicando il tribunale - si sta giudicando l'operato di 12 agenti per i quali, se ritenuti colpevoli, chiediamo che venga applicata la legge cosi' come e' stato fatto per tutte le persone che oggi sono in carcere''.

''La 'Cella zero' di Poggioreale - ha gridato al megafono Ioia - è stata per anni utilizzata per punire, spesso per futili motivi, i carcerati che lì venivano denudati e pestati. E' capitato per due volte anche a me. Oggi siamo qui e ci rimarremo per vigilare e chiedere giustizia e dignità".