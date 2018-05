Papa a Loppiano, in 7.000 per Pontefice

(ANSA) - LOPPIANO, 10 MAG - Dopo la visita a Nomadelfia (Grosseto), l'elicottero con Papa Francesco è atterrato alla Cittadella di Loppiano (Firenze): ad attenderlo ci sono 7mila persone. Al suo arrivo il pontefice è stato accolto dalla presidente dei Focolari, Maria Voce, dal copresidente del movimento Jesus Moran, e dal vescovo di Fiesole Mario Meini.

All'arrivo del Papa le campane di Loppiano hanno suonato a festa. Con la papamobile Bergoglio si è poi diretto al santuario Maria Theotókos, la chiesa intitolata alla Madre di Dio e voluta da Chiara Lubich, per una breve sosta di preghiera. L'auto si è fermata un attimo per permettere a Bergoglio di prendere in braccio e salutare una bimba. Nel santuario, il pontefice ha sostato davanti al quadro della Madonna di un pittore di religione Indù, simbolo del dialogo, uno dei pilastri della convivenza di Loppiano. Francesco ha portato dei fiori alla Madonna posta sul lato destro della chiesa. Poi ha risposto ad alcune domande dei cittadini di Loppiano che gli consegneranno alcuni doni.