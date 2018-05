Amnesty, 1 su 2 non sa tortura è reato

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - In Italia la tortura è un reato dallo scorso luglio, ma 1 italiano su 2 non lo sa. Tra coloro che sanno dell'esistenza del reato di tortura in Italia, il 48%, sei su 10 dichiarano che la legge era necessaria ed 1 su 4 afferma che la legge andrebbe migliorata. Per il 12% non era necessario questo aggiornamento giuridico e sarebbe stato meglio concentrarsi su altro. Lo rileva Amnesty International che ha interrogato gli italiani su due casi di violazione dei diritti umani, il reato di tortura e la vendita di armi all'Arabia Saudita. Dallo studio - in collaborazione con Doxa - risulta che 6 italiani su 10 dicono basta alla vendita di armi all'Arabia Saudita. In soli 3 anni, ricorda Amnesty, la guerra dichiarata dall'Arabia Saudita allo Yemen ha provocato 14 mila tra morti e feriti civili. Quasi un quarto degli italiani si pronuncia favorevole: per il 15% del totale il Governo opera nel rispetto delle leggi, mentre l'8% pensa che se non fosse l'Italia a vendere le armi all'Arabia Saudita lo farebbe qualcun altro.