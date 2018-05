Accessi abusivi a sistema Procura Matera

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - Il dirigente dell'ufficio registro generale delle notizie di reato e altri due dipendenti della Procura della Repubblica di Matera sono stati sospesi per 12, otto e quattro mesi dopo la scoperta di accessi abusivi al sistema informatico della Procura stessa per attingervi "notizie coperte da segreto" che venivano poi divulgate.

Il provvedimento della sospensione dal servizio è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. La Procura della Repubblica di Potenza ha indagato sulla "particolare disinvoltura dei tre dipendenti nella propalazione" delle notizie coperte da segreto, "in coordinamento con la Procura della Repubblica di Matera".